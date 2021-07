Opnieuw juicht Nederlandse toprenster in Giro Donne: Marianne Vos is de snelste van een groepje vluchtsters

Nadat Van der Breggen een dubbelslag had geslagen in de Giro Donne, was met Marianne Vos in de derde etappe opnieuw een Nederlandse toprenster aan het feest. Vos was de snelste van een groep van vier en gaf haar metgezellen lik op stuk aan de finish in Ovada.

Op een regenachtige dag in de Giro Donne vielen valpartijen niet uit te sluiten. Recht blijven was de boodschap, voor zover dat mogelijk was. Het waren ook omstandigheden waarin het ideaal was voor een groepje met vluchtsters om voorop te blijven. VIER MINUTEN BONUS Dat gebeurde ook: Marianne Vos ging op pad met Lucinda Brand, Liane Lippert en Elise Chabbey. Twee Nederlandse dames, een Duitse en een Zwitserse dus voorin. Zij pakten vier minuten bonus en zouden onder hun vier uitmaken wie met de ritzege aan de haal was. Vos heeft nog altijd een hele goede sprint in de benen en demonstreerde dat ook nog een keertje aan de aankomst. Een mooie overwinning voor de renster van Jumbo-Visma.