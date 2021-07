Pijnlijke dag voor Geraint Thomas in de Tour de France: "De valpartij heeft meer gevolgen dan ik dacht"

Het gaat niet goed met Geraint Thomas in de Tour de France. De Brit werd vooraf bestempeld als één van de kandidaten voor het podium, maar door een valpartij lijkt het maar niet te willen lukken.

In de rit van zaterdag verloor Geraint Thomas namelijk zeer veel tijd. "De valpartij heeft meer gevolgen dan ik dacht. Ik had meteen door dat het een lastige etappe ging worden vandaag", vertelde Thomas op de website van Team INEOS Grenadiers.

"Het was een natte dag met harde wegen, ik had geen kans om terug te komen. Ik heb zo hard gewerkt naar deze Tour en om dan 33 minuten te moeten inleveren... Het is niet wat ik wilde. Er zijn veel opofferingen geweest om hier te komen", aldus Thomas.