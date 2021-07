Pogačar ook op eerste aankomst bergop te sterk voor 'tegenstand': "Blij dat ik de gele trui heb kunnen houden"

Geen topuitslag ditmaal, maar Pogačar was ook op de 1ste aankomst boven te sterk voor de tegenstand onder de klassementsmannen, voor zover die er nog is. Opnieuw verkocht de Sloveen zijn concurrenten een tik, voor de derde keer in deze Tour eigenlijk.

De omstandigheden maakten het nochtans ook voor hem niet gemakkelijk. "Het weer was heel slecht. Het was superkoud, het regende de hele dag. Ik ben er zeker van dat anderen ook hebben afgezien. Ik ben blij dat het voorbij is."

Eigenlijk is de regen en de koude nog niet het ergste wat Pogačar zich kan inbeelden qua weersomstandigheden. "Ik ben eerder ongerust voor de ritten met warme temperaturen dan ritten in de koude. Op warme dagen zie ik meer af", bekent de gele trui.

Op een gegeven moment zag het er overigens naar uit dat die trui niet meer in zijn bezit ging zijn. O'Connor reed virtueel in het geel en dat was niet omdat Pogačar de leiding wilde kwijtgeraken. "O'Connor was supersterk, chapeau voor hem. Naar het einde van de rit toe was ik bang dat ik de gele trui ging verliezen op de dag voor de rustdag. Ik ben blij dat ik 'm heb kunnen houden."