Zelfde scenario als in Giro: Tim Merlier geeft na ruim een week op in de Tour de France

Alpecin-Fenix doet het in één klap met twee renners minder: na Van der Poel geeft ook Tim Merlier op in de Tour de France. In tegenstelling tot Van der Poel begon Merlier nog wel aan de negende etappe, maar de voormalig Belgisch kampioen is in de loop van de rit afgestapt.

Tim Merlier had het beoogde doel al gerealiseerd: hij won de derde Touretappe met aankomst in Pontivy. Meteen een hoogtepunt in de carrière van Merlier. In de zevende rit naar Châteauroux werd Merlier ook nog eens zevende. De bergen zijn uiteraard veel minder zijn terrein. Op weg naar Tignes is Merlier afgestapt. Het doet ook denken aan de Giro, waar Merlier evenzeer zijn enorme spurtsnelheid toonde door de eerste sprint te winnen, en dan na ruim een week koers de wedstrijd verliet wanneer meer bergachtig terrein werd aangedaan. In de Giro reed Merlier 10 volledige etappes, in de Tour 8. RITZEGE IN 2 GROTE RONDEN Met een ritzege in beide grote ronden heeft Merlier het uiteraard uitstekend gedaan. Wanneer er zich nog massasprinten aandienen in de Tour, zullen ze bij Alpecin-Fenix nu met volledige zekerheid de kaart Jasper Philipsen trekken.