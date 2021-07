Eerste week zit erop in de Tour de France: hoe ziet het algemeen klassement eruit en heeft Pogacar nog wel een concurrent voor de eindzege?

De eerste week zit erop in de Tour de France. Het was een week vol spektakel met heel wat straffe prestaties, maar ook met de nodige valpartijen en opgaves. Maar hoe ziet het algemeen klassement er nu uit? Een overzicht.

Tadej Pogacar is voorlopig ongenaakbaar. De Sloveen van UAE Team Emirates moet wel een serieuze terugval kennen in de komende twee weken als hij de Tourzege nog uit handen zou willen geven.

Ben O'Connor is door zijn sterke rit van zondag opgeschoven naar de tweede plaats in het klassement op twee minuten van Pogacar, maar daarachter is al een enorm gat. Uran staat namelijk op de derde plaats op maar liefst 5 minuten en 38 seconden van Pogacar.

Achter Uran staat alles dichter bij elkaar. Jonas Vingegaard, voorlopig één van de revelaties in deze Tour, staat op een knappe vierde plaats op 5 minuten en 32 seconden van Pogacar. Vingegaard staat zo één seconde dichter dan Richard Carapaz, die op de vijfde plaats terug te vinden is. De top 10 wordt verder aangevuld met Mas, Kelderman, Lutsenko, Martin en Gaudu.

En de Belgen? De beste Belg is op dit moment Dylan Teuns. Onze landgenoot is op de veertiende plaats terug te vinden op 20 minuten en 54 seconden van de Sloveense leider. Wout van Aert sluit de top 20 af op 27 minuten en 23 seconden van Pogacar.