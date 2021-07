Geraint Thomas maakte zondag een goed beurt in de Tour de France: "Ik was erop gebrand om de slechte prestatie van zaterdag recht te zetten"

Het lijkt opnieuw beter te gaan met Geraint Thomas. Na een slechte prestatie op zaterdag, was de Brit van Team INEOS Grenadiers zondag wel op de voorposten terug te vinden als meesterknecht van Carapaz.

Aan Tadej Pogacar valt voorlopig niet veel te doen, maar Team INEOS Grenadiers probeert wel tegengas te geven aan de Sloveen via Richard Carapaz. De renner kon dit weekend het spoor van Pogacar niet volgen, maar Team INEOS Grenadiers maakte zondag wel een goede indruk op de slotklim.

Zo was ook Geraint Thomas lang op de voorposten terug te vinden. "Vandaag voelde ik me tien keer beter. Ik slaagde erin om gewoon vol te houden. Na zo'n slechte prestatie gisteren was ik erop gebrand om dat vandaag recht te zetten."

"Ik voelde mij goed toen we eenmaal op de lange beklimmingen waren, we probeerden het tempo op het einde op te voeren om de klassementsmannen rond Richard een beetje op achterstand te zetten", aldus Thomas op de website van INEOS Grenadiers.