OFFICIEEL: Lotto Soudal geeft renner van de U23 volgend seizoen een kans in de eerste ploeg

Lotto Soudal heeft al een transfer beet voor volgend seizoen. Arnaud de Lie gaat namelijk een kans krijgen bij de grote jongens van de Belgische wielerploeg. Hij komt over van de U23 (de beloften) van Lotto Soudal.

De wielerformatie maakte het nieuws zelf deze middag bekend. De 19-jarige de Lie nam dit seizoen nog deel aan de Giro voor beloften en daarin eindigde hij op de 21ste plaats in het puntenklassement.

📢 We have some exciting news to kick off the week!



Current Lotto Soudal U23 rider Arnaud De Lie, who was victorious at #GPColorCode this Saturday, will step up to the WorldTeam next year 🙌



📝Details & reactions 👇https://t.co/mHgEUEp6RT