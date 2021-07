Remco Evenepoel en Mauri Vansevenant maken zich op hoogtestage klaar voor Olympische Spelen: "Ze groeien naar hun beste niveau toe"

Binnenkort staan de Olympische Spelen op het programma. Voor heel wat sporters iets om naar uit te kijken en het is voor de renners niet anders. Zo zullen Wout van Aert, Greg Van Avermaet, Tiesj Benoot, Remco Evenepoel en Mauri Vansevenant deelnemen voor ons land.

Sven Vanthourenhout, de bondscoach van onze nationale ploeg, houdt de renners deze week goed in de gaten. "Van Avermaet heeft deze drie weken in de Tour nog nodig om sterker te worden. Toen hij donderdag in de aanval was, vond ik hem alvast zeer goed. Benoot heeft het dan weer lastig na een valpartij, maar hij zal nog mee proberen schuiven in ontsnappingen, zonder dat hij zich daarbij gaat overbelasten voor de Spelen", aldus Vanthourenhout in een interview met Het Laatste Nieuws.

Remco Evenepoel en Mauri Vansevenant zijn er niet bij in de Tour de France, maar zij bereiden zich voor op de Olympische Spelen via een hoogtestage in het Italiaanse Livigno. "Ze groeien naar hun beste niveau toe. Ze zullen zeker klaar zijn", legde Vanthourenhout uit.