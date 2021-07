Tadej Pogacar laat zich uit over de verhalen rond doping: "Ik ben gisteren drie keer getest geweest, dus dat is bewijs genoeg"

Het gaat Tadej Pogacar voor de wind in deze editie van de Tour de France. De Sloveen lijkt, als hij de komende weken geen problemen zou hebben, op weg naar eindwinst van de Franse rittenwedstrijd.

Er is een duidelijk verschil tussen Pogacar en zijn concurrenten, maar volgens de Sloveen hebben de valpartijen daar mee te maken. "Ik ben bijna ongeschonden door de eerste week gekomen, terwijl de concurrenten voor eindwinst de nodige problemen hebben gehad. Iedereen heeft er last van", aldus Pogacar op de persconferentie vandaag en staat te lezen bij Sporza.

De voorbije dagen deden er ook heel wat geruchten de ronde dat Pogacar zo niet zou kunnen rijden zonder doping. De Sloveen wilde er niet veel over kwijt, maar geeft duidelijk aan dat hij clean is. "Ik krijg vaak te maken met controles. Ik ben gisteren drie keer getest geweest, dus dat is bewijs genoeg", legde de Sloveen uit.