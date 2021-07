Colombiaanse klassementsrenner lijkt Team BikeExchange te verlaten

Met drie ritoverwinningen in de Ronde van Italië en twee ritoverwinningen in de Ronde van Spanje was Esteban Chaves de voorbije jaren goed bij schot. In 2016 eindigde hij ook op de tweede plaats in het eindklassement van de Giro.

Een goede klassementsrenner dus en binnenkort zou er een nieuw avontuur op komst zijn voor de Colombiaanse berggeit. Volgens La Gazzetta Dello Sport zou Chaves namelijk op weg zijn naar de uitgang bij Team BikeExchange. Het is nog niet duidelijk wat de volgende uitdaging van Chaves zal worden, maar de Colombiaan lijkt op weg te zijn naar EF Pro Cycling, de ploeg waar onder meer zijn landgenoot Rigoberto Uran nog aan het werk is.