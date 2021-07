Haalt Patrick Lefevere na Mark Cavendish opnieuw een oude bekende terug naar de ploeg? Twee Italianen worden gelinkt aan Deceuninck-Quick-Step

Er is een opvallende terugkeer in de maak bij Deceuninck-Quick-Step. Nadat Patrick Lefevere vorige zomer Mark Cavendish al terug naar de ploeg had gehaald, zou hij nu denken aan Elia Viviani.

Elia Viviani staat deze zomer voor een opvallende transfer. Volgens Tuttobiciweb zou de Italiaanse sprinter Cofidis aan het einde van dit seizoen kunnen verlaten voor Deceuninck-Quick-Step. Een mogelijke reünie dus voor Viviani. Viviani is echter niet de enige Italiaan die op weg is naar Deceuninck-Quick-Step.Nog volgens Tuttobiciweb zou namelijk Davide Cimolai op weg zijn naar de Belgische wielerformatie. Cimolai rijdt op dit moment nog voor Israel Start-Up Nation.