Opnieuw een podiumplaats voor Jasper Philipsen in de Tour de France: "We konden niets doen tegen de lead-out van Deceuninck-Quick-Step"

Het wil voorlopig maar niet lukken voor Jasper Philipsen in de Tour de France. Zo eindigde hij al twee keer op de tweede plaats en twee keer op de derde plaats in deze editie van de Tour.

Vandaag was Jasper Philipsen misschien wel de snelste in de sprint, maar onze landgenoot moet wel opnieuw tevreden zijn met de derde plaats. "Jonas Rickaert bracht mij op een uitstekende manier, maar we konden niets doen tegen de lead-out van Deceuninck-Quick-Step", legde Philipsen uit bij Sporza.

Philipsen is teleurgesteld, want het is weer een gesmiste kans voor de Belg. "Het is mijn vierde podiumplaats, maar ik ben teleurgesteld. Ik voelde mij echt goed vandaag. Ik ga het blijven proberen, maar zo is er wel opnieuw een kans weg", aldus de sprinter van Alpecin-Fenix.