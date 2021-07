Ook Tiesj Benoot stapt uit Tour de France en dat zorgt ook voor vraagtekens richting Olympische Spelen

De zware Tour de France weegt door en dat zie je ook aan het aantal opgaves. Tiesj Benoot heeft de Tour vroegtijdig verlaten. De vraag is nu of de Belg van DSM tijdig hersteld geraakt voor de Olympische Spelen. Benoot is één van de vijf renners die geselecteerd werd voor de Spelen.

Tiesj Benoot heeft persoonlijk nog geen hoofdrol kunnen opeisen in deze Tour. In de etappe die gewonnen werd door Dylan Teuns reed hij op een gegeven moment wel voorop met zijn ploegmaat Kragh Andersen, waarna die laatste in positie kwam om een gooi te doen naar de ritzege. Kragh Andersen werd echter nog door een pak renners overvleugeld.

In de elfde Touretappe werd Benoot zelf helemaal achteraan gesignaleerd op de Col de la Liguière. Niet veel later werd de opgave van Tiesj Benoot gemeld. Hij is al de tweede Belg die deze dag opgeeft, nadat ook Tosh Van der Sande van Lotto eruit stapt.

OPGAVE DOET VRAAG RIJZEN OVER DE SPELEN

Het zal moeten blijken of het gewoon de doorwegende Tour Benoot parten speelt. Zoja, dan moet hij kunnen herstellen en toch nog deelnemen aan de Olympische Spelen. Is er ergens toch sprake van een blessure, kan een vervanging toch ter sprake komen. Met Dylan Teuns staat er een naam op de reservelijst voor de Spelen die in de Tour dus al zijn goede vorm heeft bewezen.