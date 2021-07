Peter Sagan put moed ondanks mindere positionering: "Het gaat stilaan beter met mijn knie, ik ga blijven vechten"

Ook in de tiende Tourrit kwam Peter Sagan niet super uit de verf. Mindere positionering. De knie, die stelt het stilaan wel beter. Daar put de Slovaak dan ook moed uit. De fysiek zal top moeten zijn de komende weken om nog iets van de Tour te maken.

"Het was opnieuw een snelle etappe en de ploeg focuste er op om Wilco Kelderman altijd in goede positie te houden en te beschermen in geval er waaiers kwamen of scheurtjes in het peloton. In de laatste kilometers zat ik voorin, maar voor de laatste bocht zat ik iets verder, dat was geen ideale positie", deed Sagan zijn verhaal na de tiende Tourrit.

VAN AERT NAM POSITIE OVER

Op een gegeven moment zat hij inderdaad in het wiel van Cavendish, maar die positie moest hij plots prijsgeven aan Van Aert. "Als gevolg daarvan kon ik mijn sprint niet inzette op het moment dat ik dat wilde." Meer dan een achtste plaats zat er niet meer in.

De Tour de France 2021 is voorlopig een moeilijk verhaal voor Peter Sagan, mede dankzij valpartijen in het begin. Zo ging hij samen met Ewan tegen het asfalt in de vierde rit. Ewan moest de Tour verlaten. Sagan niet, maar er was ook bij hem wel schade. Daardoor speelt hij voorlopig geen rol van betekenis voor groen. "Het gaat stilaan beter met mijn knie, ik ga blijven vechten."