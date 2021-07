Marianne Vos beschikt over beste eindschot in boeiende finale en boekt tweede ritzege in Giro Donne

Marianne Vos kan opnieuw een ritzege in de Giro bijschrijven op haar palmares. Het beste eindschot in de zevende etappe kwam van de renster van Jumbo-Visma. Eerder had Vos ook al de derde etappe gewonnen. Anna van der Breggen blijft aan de leiding. De zevende etappe van de Giro Donne vertrok in Soprazzoco en kwam na een afgelegde afstand van 109,6 kilometer aan in Puegnano Del Garda. In een uitdagende finale werd de groep der favorieten erg uitgedund en volgden de aanvalspogingen mekaar op. VOS KNALT WEG UIT ELITEGROEPJE Zo kwamen de grote namen uit het vrouwenwielrennen automatisch naar voren: García, Longo Borghini, Van der Breggen, Vollering, Vos... Enkel Vos reed op het einde nog weg uit dat selecte groepje. Zij was reeds zegezeker op het moment dat de anderen nog uit de bocht kwamen. Wel zaten ze bij het passeren van de streep nog binnen de seconde van Vos: Longo Borghini kwam als tweede over de streep en Van der Breggen als derde. Laatsgenoemde stelde zo haar leiderstrui veilig. Vos en Van der Breggen zijn in deze Giro de enige rensters die al twee ritzeges achter hun naam hebben.



