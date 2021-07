Offensieve Alaphilippe en standhoudende Cavendish op Ventoux voor Wolfpack: "Geweldig als eerste boven te komen"

Ook bij de Wolfpack kunnen ze relatief tevreden zijn over de Ventoux-rit. Julian Alaphilippe was in het eerste deel van de rit één van de meest bedrijvige renners. De wereldkampioen viel wel nog terug, maar kwam als eerste boven bij de eerste passage. Groene trui Cavendish bereikte tijdig de finish.

Julian Alaphilippe was de eerste aanvaller van de dag. "Ik wilde mee zitten in de aanval, dus ik toonde mijn editie direct vanaf het begin. Ik genoot vandaag en gaf alles, maar de rit was te lang voor mij", erkent de wereldkampioen op de site van Deceuninck-Quick.Step. "Aan de andere kant ben ik erg blij dat ik als eerste bovenkwam bij de eerste beklimming van de Ventoux. En dat met de regenboogtrui om mijn schouders."

Niet iedereen kan zeggen dat hij in die trui met het voltallige deelnemersveld achter zich op de Ventoux naar boven is geklauterd. "Het is een speciale klim, een mythische zoals iedereen weet. Het is dan een geweldig gevoel om als eerste boven te komen."

© photonews

Voor Mark Cavendish is het elke bergrit de opgave om de tijdslimiet te halen en dat bleek deze keer geen al te groot probleem. "We wisten dat het niet zo close ging worden als zondag, maar we moesten de hele dag gefocust blijven omdat het loodzwaar was. Ik had mijn ploegmaats bij die me over de bergen hielpen."

Verschillende andere renners moesten opgeven, maar de groene trui niet. De concurrenten die hopen om Cav uit de Tour te rijden, hoeven niet te veel hoop te koesteren. "Het was niet eenvoudig, maar het is motiverend dat we het hebben gered. Ik blijf zo lang mogelijk doorgaan."