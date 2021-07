Sarah en Georges zien Wout van Aert van op het thuisfront schitteren: "Wout was emotioneel, Georges herkent hem"

De grote Wout van Aert-show is ook door zijn naasten gevolgd. Echtgenote Sarah en zoontje Georges hebben naar de koers gekeken op de televisie. Georges herkent zijn papa echt wel, als die op het Tour-podium staat te blinken, zo zegt Sarah.

De echtgenote van Wout van Aert was ervan op de hoogte dat hij mikte op de rit naar de Ventoux. "Hij had woensdagochtend gezegd dat hij zijn zinnen op deze rit had gezet en dat hij wilde meeschuiven in een aanval", verklaart Sarah De Bie aan Sporza. "Normaal kijk ik niet van start tot finish naar een koers, maar nu had ik de televisie al om 12 u ingeschakeld om te kijken of hij in een groepje kon geraken."

Dat was het geval en de rest is geschiedenis. Deze overwinning is het bewijs dat het helemaal goed is gekomen na een moeilijkere periode. "Wout was toch wat emotioneel, want hij is heel opgelucht dat hij zijn goeie vorm weer te pakken heeft na zijn blindedarmoperatie."

Sarah postte een foto op haar Instagram van zoontje Georges die naar tv kijkt tijdens de podiumceremonie. "Toen Wout op het podium stond, keek hij echt wel naar het scherm. Ik weet niet wat er in zijn hoofdje omging, maar bij die beelden was hij aan het lachen. Hij herkent Wout echt wel."