Van Moer denkt dat de sterkste man won en komt met hét Tour-cliché bij uitstek: "Parijs is nog ver, ik ga blijven proberen"

Brent Van Moer heeft zich opnieuw gemanifesteerd in de Tour de France. "Parijs is nog ver", vertelde hij na afloop van de twaalfde etappe. De eerste keer dat hét cliché bij uitstek dit jaar bovengehaald wordt. En het klopt natuurlijk ook. Deze Van Moer zien we nog wel eens vooraan opduiken.

Samen met ploegmaat Harry Sweeny zat Van Moer in de goede vlucht. "Ik denk dat in elke bus deze ochtend wel gezegd is om attent te zijn bij de start. De vlucht was redelijk rap weg. Ik zag dat Deceuninck-Quick.Step niet wilde controleren, dus ben ik nog vlug meegesprongen. We hebben het ploegenspel gespeeld en Harry is derde geworden", vertelde de Tour-debutant na de rit aan Sporza.

Met welk gevoel blijft Van Moer dan achter? "Uiteindelijk ben ik wel blij voor hem. We hadden natuurlijk meer verwacht, omdat je met twee bent. Uiteindelijk was Politt gewoon sterker. Hij gaf mij een goede indruk toen hij begon te demarreren." De Duitser opende de debatten onverwacht vroeg. "Op 17 kilometer van de meet had je nog dat klimmetje. Ik denk dat jongens als Politt en Küng met de gedachte zaten om te anticiperen."

Er komen nog zware dagen aan

Op persoonlijk vlak wel jammer dat Van Moer niet mee kon doen voor de zege. "Er kan maar één iemand mee zijn natuurlijk. Het waren mannen die ik ook wel kon kloppen in de sprint", verwees Van Moer naar de andere drie die met Sweeny de kopgroep vormden. "Ik heb goed proberen afstoppen. Uiteraard had ik heel graag mee geweest. Ik voelde me goed. Ik ga blijven proberen. Parijs is nog ver. Er komen nog zware dagen aan."

Al hoeft Van Moer daar geen schrik voor te hebben: hij klimt in deze Tour naar behoren. "Ik heb wel afgezien op de Mont Ventoux. Ik trek mijn plan wel. Ik ga me niet bij de beste klimmers vernoemen, maar de ritten in Tirreno en Dauphiné waar ik tweede werd of won, speelden zich ook af op lastige parcoursen. Ik kan wel een bergje over."