🎥 Merckx geëvenaard - de 34 Tourritzeges van Cavendish: 1x België, 3x Châteauroux, 4x Champs-Élysées,...

34 keer gewonnen in de Tour de France! 34! Wie kan dat zeggen? Mark Cavendish en Eddy Merckx. Voorts niemand. In Carcassonne behaalde Cav zijn recordzege. Daar won hij voor het eerst, op andere plekken maakte hij al vaker het zegegebaar. We lijsten zijn 34 Tourritzeges op.

2008: Châteauroux, Toulouse, Narbonne, Nîmes.

Het succesverhaal begint in 2008 wanneer Cavendish zijn rekening opent. In Châteauroux vloert de man van het eiland Man Freire en Zabel en maakt hij zijn droom waar: een rit in de Tour winnen. Bij elke aankomst in Châteauroux met Cav in de Tour, zou de Brit als eerste over de streep komen. Ook in sprintersgemeente Nîmes zet hij zijn naam op de kaart.

2009: Brignoles, La Grande-Motte, Issoudun, Saint-Fargeau, Aubenas, Parijs.

Het absolute summum voor een sprinter: in de Tour de France de slotrit winnen met aankomst op de Champs-Élysées in Parijs. Cav mag dat ervaren wanneer hij daar aan het eind van een sterke Tour een lead-out uit het boekje afmaakt met een enorm grote overmacht. Cavendish zou de drie eerstvolgende jaren niet te kloppen zijn op de Champs-Élysées.

2010: Montargis, Guegnon, Bourg-lès-Valence, Bordeaux, Parijs.

2011: Cap Fréhel, Châteauroux, Lavaur, Montpellier, Parijs.

2012: Doornik, Brive-la-Gaillarde, Parijs.

Een unicum in de reeks van Tourritzeges van Cavendish: een overwinning op Belgisch grondgebied. In 2012 begint de Tour in België. De tweede rit vertrekt in Wezet en komt aan in Doornik. Cavendish rekent daar af met concurrent Greipel. Ook de Champs-Élysées mag opnieuw niet ontbreken op het lijstje met overwinningen.

2013: Marseille, Saint-Amand-Montrond.

Havenstad Marseille staat evenzeer mooi op het palmares van Cavendish. Ook komt het tot een zege in Saint-Amand-Montrond, de zege van Alaphilippe, zijn latere ploegmaat.

2015: Fougères.

De gemeente Fougères is nog zo'n plek die Cav goed ligt. Een eerste keer wint hij daar in 2015. In 2021 zou de Manx Missile het nog een keertje overdoen.

2016: Sainte-Marie-du-Mont, Angers, Montauban, Villars-les-Dombes.

Na vier ritzeges in de Tour van 2016 komt stilaan het record van Eddy Merckx in beeld. Dat zou in de jaren nadien ook vaak opgerakeld worden.

2021: Fougères, Châteauroux, Valence, Carcassonne.

Nadat eind 2020 het wielerpensioen dreigt, neemt Deceuninck-Quick.Step Cav in huis en volgt een comeback van jewelste. De beste sprinter ooit neemt de plek op zijn troon weer in: in Carcassonne evenaart hij het record van Eddy Merckx.