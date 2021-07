De dertiende Touretappe: Declercq vlamt al snel 70/u, Naesen 1ste aanvaller, wedstrijdjury past regel aan

De dertiende Touretappe is onderweg, met Belgen als Tim Declercq en Oliver Naesen die zich in het begin van de rit zeker al getoond hebben. Hun inspanningen mogen dus zeker al belicht worden. Ook belangrijk om weten is dat de wedstrijdjury een regel heeft aangepast.

De eerste aanvaller van de dag was Oliver Naesen. Tour-directeur Prud'homme had nog maar net met de vlag gezwaaid of Naesen demarreerde al. Nadat de Belg van AG2R in de twaalfde rit de goede vlucht miste, wilde hij er nu zeker bij zijn. Helaas was het hem opnieuw niet gegund. Naesen reed lek op het verkeerde moment en was niet mee toen de goede ontsnapping vertrok. Toch een pluim voor de aanvallende intenties.

Drie vluchters gingen wel voorop rijden: Pierre Latour, Sean Bennett en Omer Goldstein. Een aantal dat in principe makkelijk gecontroleerd moet kunnen worden door het peloton. Dat betekent ook wel dat het opnieuw werkendag is voor Tim Declercq, zoals zo vaak. Declercq ging er in de eerste vijftien kilometers al stevig tegenaan. Zelfs in de absolute beginfase van de rit haalde de Belg al een maximale snelheid van 74 km/u.

After a hard battle, 3 attackers have opened a small gap - but more riders want to join them at the front.@Tim_Declercq already put in a hard shift to control the break for @deceuninck_qst and 💚@MarkCavendish.#TDF2021 #TDFdata pic.twitter.com/PcOuoQKwPT — letourdata (@letourdata) July 9, 2021

Indien ploegen als Deceuninck-Quick.Step en Alpecin-Fenix het doen uitdraaien op een massasprint, is één iets wel belangrijk om te weten: er is een tijdsopname op 4,5 kilometer van de meet. Wie nadien nog valt of pech heeft, verliest geen tijd in het klassement. Normaal ligt die tijdsoppname op 3 kilometer van de streep, maar de wedstrijdjury paste die regel dus aan, om taferelen zoals in Pontivy te vermijden.