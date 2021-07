En daar is het volgende akkoord! Deceuninck-Quick.Step uit vertrouwen in Jakobsen met contractverlenging

Uitgerekend Fabio Jakobsen is de volgende die een contractverlenging bij Deceuninck-Quick.Step ondertekent. Een uiting van vertrouwen ook, want het is bekend dat Jakobsen sinds de val in de Ronde van Polen van vorig jaar eigenlijk weer van nul moest beginnen.

Fabio Jakobsen heeft een nieuw contract getekend tot het einde van 2023. "Ik wil Patrick Lefevere, de staff en de sponsors bedanken voor hun enorme steun", zegt de Nederlandse sprinter. "Ik kijk uit naar de volgende twee jaren, naar het opnieuw winnen van koersen met mijn ploegmaats, stap voor stap."

Dat kan Jakobsen dus samen blijven doen met zijn huidige team. "Ik ben dankbaar om zo'n geweldige ploeg rond mij te hebben, een ploeg die me gesteund heeft en geholpen heeft om me verder te ontwikkelen sinds ik prof werd in 2018. Ik ga hard blijven werken om mijn doelen te bereiken."

EEN MIRAKEL

Lefevere heeft veel respect voor de weg die Jakobsen al heeft afgelegd. "Als je ziet vanwaar Fabio komt, dat is een mirakel. Stap voor stap maakt hij progressie en we zijn superblij om hem nog twee jaar bij ons te hebben. Fabio heeft veel talent, ambitie en we gaan samen toewerken naar de volgende koersen."

Het geloof in Jakobsen is nog altijd aanwezig, zoveel is wel duidelijk. "Hij heeft veel meegemaakt, maar hij heeft altijd een ploeg gehad die achter hem stond en dat zal nooit veranderen. In het verleden heeft hij sommige van de grootste sprinters ter wereld geklopt in de grootste koersen. We hebben er vertrouwen in dat hij op een dag opnieuw het zegegebaar zal maken."