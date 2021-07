Gele trui Pogačar komt met opvallende aankondiging op tactisch gebied voor vervolg Tour de France

Geen vuiltje aan de lucht voor de gele trui in de Tour de France. Tadej Pogačar gaat binnen enkele dagen met een comfortabele voorsprong de laatste week in. Al trekt de Sloveen wel lessen uit de passage over de Ventoux: hij gaat defensiever koersen.

Waar Pogačar in rit 11 nog een minder momentje kende, was het gevoel een dag later alweer een stuk beter. "Ik ben blij met hoe mijn benen voelden", vertelde de leider in de Tour na de twaalfde etappe. "Ik voelde me vrij goed toen het volle bak koers was door de wind. De eerste kilometers waren echt gek, maar zowel mijn ploeg als ik zaten goed vooraan. Nadien werd het meer relaxed."

In de Pyreneeën kan van alles gebeuren

De ploeg van de gele trui moet uiteraard wel een bepaalde verantwoordelijkheid nemen. "We staken wat energie in het controleren aan de kop van het peloton, maar dat is prima. Ik kan maar beter defensiever koersen vanaf nu, want we hebben op de Mont Ventoux gezien dat er veel sterke kerels in het peloton zitten. In de Pyreneeën kan van alles gebeuren, het gaat zeker warm worden!"

En warme temperaturen, daar heeft Pogačar het zo niet voor tijdens de koers. Al is het besef wel aanwezig dat hij er goed voor staat. "De kloof die ik heb op de eerste achtervolger in het klassement is groot genoeg, dus ik ben niet zo ongerust over het eventueel verliezen van de gele trui."