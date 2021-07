Lammertink heeft fantastisch nieuws gekregen en kan thuis revalideren van zeer ernstige breuken

De kwetsuren die de renner van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux had opgelopen waren dan ook niet min: schedelbasisfractuur, een gebroken kaak en een sleutelbeenbreuk. Uiteraard volgde nadien een periode in het ziekenhuis.

Verschillende operaties werden uitgevoerd, voornamelijk vanwege de schedelbasisfractuur. Zijn ploeg meldt nu dat alle operaties succesvol zijn verlopen. Dat zorgt al enerzijds voor een zucht van opluchting. Lammertink mag het ziekenhuis verlaten en zal daar alvast bijzonder blij mee zijn.

Fantastic news!



Operations successful for Maurits Lammertink, who can now return home to continue his recovery with his family 🏠 😃 pic.twitter.com/eiQvM1wW2v