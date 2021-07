Ook 'The Day After' was genieten voor Van Aert: "Ik voelde me populaire jongen, veel Belgen langs kant van parcours"

Wout van Aert moet één van de populairste renners zijn in deze Tour. Bij fans, maar ook bij collega's. Iedereen was onder de indruk van zijn 'masterpiece' op de Mont Ventoux. Zelfs een dag nadien was het nog genieten voor de Belgische kampioen.

Dat had er ook mee te maken dat het in de twaalfde etappe een rustig dagje was in het peloton. Eens de vluchters weg waren, kregen die een kwartier voorsprong. Voor de anderen was het rustig rondpeddelen. Van Aert kon zo'n dag goed gebruiken. "Ik ben blij met dit scenario. Er was veel stress in het begin. Toen de grote groep weg was, werd het iets rustiger."

Ik kreeg veel felicitaties in het peloton

Van Aert had vooraf niet uitgesloten om opnieuw een gooi naar een ritzege te doen. "Mocht het zo zijn dat de rit gecontroleerd werd, dan had ik best willen sprinten. Er komen nog wel wat andere kansen." Dan zullen ze hem zeker in het oog houden, want zijn show op de Mont Ventoux heeft de collega-renners geïmponeerd. "Ik kreeg veel felicitaties in het peloton en voelde me een populaire jongen."

Ook de aanmoedigingen van de toeschouwers doen Wout van Aert enorm veel deugd. "Er stonden ook veel Belgen langs het parcours, zeker in het begin. Dat was nog een beetje nagenieten."