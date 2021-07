Evenepoel ziet het zitten: "Met deze ploeg twee keer voor medaille gaan" en "Wout of ik? Dat maakt niet uit voor land België"

De Olympische Spelen naderen met rasse schreden. Remco Evenepoel reisde alvast af naar Tokio. Met duidelijke doelen.

Evenepoel heeft er alvast vertrouwen in: "Met de ploeg die we nu hebben, kunnen we twee keer voor een medaille gaan", klinkt het bij Sporza.

Tijdrit én wegrit

"Zowel in de wegrit als in de tijdrit. Of dat nu met mij of met Wout is? Dat maakt denk ik niet uit voor het land België."

"Wout heeft nu wel een streepje voor. HIj is in héél goede doen. We gaan er alles uithalen en een perfecte koers proberen rijden zoals in Rio de Janeiro. Greg Van Avermaet kan zijn ervaring met ons delen, het is perfect dat hij mee gaat."