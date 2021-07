Lefevere maakt het bilan op: "Er is geen mooier platform om te stoppen" en "Ik kan Cavendish alleen maar advies geven"

Patrick Lefevere is een gelukkig man. Al vier ritzeges pakte hij in deze Tour de France met Mark Cavendish. Hoe loopt diens verhaal af?

"Mark zou de Tour niet rijden, maar was wel fysiek klaar om de Tour te rijden. Dan ben je een professional. Ik had hem in december gevraagd mij te bedanken met de pedalen, nu wint hij vier ritten in de Tour de France", klinkt het bij Lefevere in Het Nieuwsblad.

"Het contract dat ik hem heb aangeboden was geen fair contract. Op dat moment kon ik niet anders, nu ben ik fair genoeg om hem te betalen wat hij verdient. Ik heb onze CFO nog niet gehoord, voorlopig blijven we ondanks vier ritzeges binnen het budget."

Stoppen?

Rest de vraag: wat met de toekomst van Cav? "Kunnen stoppen in Parijs, met 34 of 35 ritzeges, eventueel in de groene trui, ... Rationeel weet je dat er nooit een mooier platform zal komen om te stoppen."

"Uit ervaring weet ik dat topsporters dat moeilijk zo zien. Ik kan Mark mijn advies geven, maar de beslissing blijft natuurlijk bij hem liggen."