Wout van Aert nuanceert zijn ambities voor de bollentrui: "Als ik in die vlucht zit, laat ik het ook niet liggen"

Verrassing in de etappe naar Andorra: Wout van Aert mengde zich in de strijd voor de bollentrui. Voor zover het kon, deed Van Aert op nagenoeg elke col mee voor de bergpunten. Van Aert staat in het bergklassement nu derde op vier punten van Poels, de nieuwe leider.

"Ik zat per ongeluk in een goede uitgangspositie na de Ventoux. Ik begrijp nog altijd niet waarom daar dubbele punten lagen, maar blijkbaar was dat daar zo. Als ik in die vlucht zit, laat ik het ook niet liggen. Het zijn korte sprintjes naar boven en dat ligt mij wel", legt Van Aert bij VTM Nieuws uit waarom hij zo voor die bergpunten ging. Al hoeft dat niets te betekenen voor de volgende ritten. "Ik ga er niet ten alle prijze voor gaan."

RAAR SYSTEEM

Van Aert gaat dus niet in het rood gaan om toch maar absoluut die bollen te pakken. "Het probleem is dat er nog twee ritten boven aankomen met elke keer dubbele punten. De jongens die er hemel en aarde voor bewegen en in bijna elke vlucht hebben gezeten, kunnen dan nog alles kwijtspelen door één dagwinnaar. Dat is een beetje het rare systeem in de Tour. Daarom ga ik mezelf er ook niet helemaal voor dubbel plooien."

Wat volgt dan wel nog in het verdere verloop van deze Tour? "Jonas Vingegaard ligt nog steeds op podiumkoers. Hij heeft nu een paar keer laten zien dat hij bij de besten is, achter of samen met Pogačar. Ik ga zeker Jonas bijstaan en hopelijk nog een goede tijdrit rijden."

OPNIEUW EEN GOED GEVOEL

Ook mooi voor Jumbo-Visma was de triom met Kuss in Andorra. "Ik heb hem moed ingesproken omdat ik zag dat hij heel goed was. Het is prachtig dat hij deze rit kan winnen." Ook Van Aert maakte opnieuw een uitstekende indruk. "Ik was drie dagen iets minder. Ik was woensdag er wat 'over' geweest om die overwinning te behalen. Daar heb ik van moeten herstellen, nu had ik weer het goede gevoel."