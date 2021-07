🎥 De Gendt geeft teken van beterschap maar wist welke zware finale nog volgde: "Die Beixalis is gewoon te steil"

De Gendt stak het niet onder stoelen of banken dat hij het moeilijk had in de Tour. Het gaat wel beter: die conclusie mag getrokken worden na de rit naar Andorra. Thomas De Gendt was vooral in het begin van de rit bedrijvig en geraakte ook in de goede ontsnapping.

"De start was wel iets dat mij normaal moet liggen", wilde De Gendt er in het eerste deel van de etappe er zeker het beste van maken. "Omdat het redelijk smal was en draaien en keren, was het volgens mij iets gemakkelijker om daarna de boel stil te leggen, maar het duurde toch redelijk lang eer de ontsnapping gevormd was."

Het heeft ook wel krachten gekost om in die lange periode steeds alert te zijn en op meerdere aanvallen te reageren. Ik heb mezelf wat opgebrand om mee te zijn. Uiteindelijk was ik wel mee, maar ik zat er dan wel even door", geeft De Gendt toe.

🎙️"I spent a lot of energy to be part of the break. That final climb was just too steep for me."



Hear from @DeGendtThomas after spending the Andorra mountain stage at the #TDF2021 in the breakaway. pic.twitter.com/uXKA3bCRk8 — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) July 11, 2021

De 34-jarige Waaslander van Lotto Soudal was ook realistisch en wist dat er op het einde nog te wachten stond. "Die laatste klim ken ik goed genoeg. Ik heb die al zoveel keer gedaan in de Vuelta en in de Tour. Die is gewoon te steil voor mij. Al die andere kan ik overleven, maar die Beixalis is gewoon te steil."