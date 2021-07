📷 IN BEELD: Tweede rustdag in de Tour = ritje maken en koffie drinken, goedgemutste Van Aert zorgt voor de koekjes

Een ritje maken, een koffietje gaan drinken: dat is wat de renners deden op de tweede rustdag. Van Aert, die voorzag dat er daarbij ook de nodige koekjes waren. Iedereen had dus alles wat hij nodig had. Het viel op hoe vrolijk Van Aert erbij liep/fietste.

Wat doen renners juist op zo'n rustdag in de Tour de France? Het is een vraag die telkens weer terugkomt. Sommigen zullen platte rust goed kunnen gebruiken, maar de meesten halen toch de fiets van stal om een klein ritje te maken. Zo ook Wout van Aert en zijn ploegmaats bij Jumbo-Visma. © photonews Er werd ook tijdig al eens gestopt om dus een koffie te nuttigen. Wout van Aert zorgde voor de koekjes en zo bleef de stemming opperbest bij Jumbo-Visma. De koffie leek ook Jonas Vingegaard - nog altijd kandidaat voor het podium in de Tour - wel te bevallen. © photonews Ook wanneer hij op de fiets was, was Wout van Aert uiterst goedgeluimd. De Belgische kampioen heeft duidelijk genoten van zijn steeds groeiende vorm in deze Tour de France. Het is uitkijken tot welke prestaties hij nog allemaal in staat is. © photonews Ook andere ploegen namen de fiets voor een rustig trainingstochtje. Eén van de Belgen die ook gespot werd op de weg, was olympisch kampioen Greg Van Avermaet. Nog een week knallen in de Tour en hij kan zijn olympische titel gaan verdedigen. © photonews Bij AG2R moeten ze het voorlopig eerder hebben van de prestaties van Ben O'Connor dan van de Belgen. Al verliest Oliver Naesen zeker de goede moed nog niet. © photonews