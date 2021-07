Adrie van der Poel begrijpt weinig van tactiek Ineos: "Rijden ze voor de tweede plaats? Waarom doe je dat?"

Team Ineos moet zowat de sterkste ploeg in de Tour zijn, maar ze kopen er niets mee. Adrie van der Poel vraagt zich in Het Nieuwsblad ook af wat hun tactiek juist is.

“De tactiek van Ineos Grenadiers is mij al langer een raadsel, en deze Tour opnieuw", zegt hij in de krant. "Ik begrijp er niet veel van. Gisteren op weg naar Andorra was het weer van dat. Twee man vooraan, vier man op kop van de groep met de beste klassements­renners. Er is geen ploeg die in de breedte zo sterk is als Ineos. ­Alleen: wat levert het hen op? Ineos rijdt alsof ze het geel in handen hebben."

Maar ze hebben niets dat hun inspanningen rechtvaardigt. "De ene na de andere renner offeren ze bergop op om het tempo hoog te houden. Maar ze hebben het geel niet. Waarom doe je dat dan? Om Pogacar moe te maken, in de hoop dat je hem nog uit de leiderstrui kan fietsen? Sorry, maar dan moet Carapaz al meer dan vijf en een halve minuut gaan goedmaken."