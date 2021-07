Bij winst in Parijs stoppen lijkt niet aan de orde voor Cavendish: "Ik zou graag zo lang mogelijk verder koersen"

Mark Cavendish is nu al dé verrassing van deze Tour. Winnen in Parijs, groen pakken en stoppen: dat zou het droomscenario zijn. Dat is althans wat enkele analisten opperen. Cavendish lijkt echter niet van plan om dit jaar een punt achter zijn carrière te zetten.

Aan vier ritzeges zit de Brit van Deceuninck-Quick.Step dit jaar al. "Ze waren alle vier anders. Soms liep de lead-out exact als gepland, in andere sprints hebben we geïmproviseerd. Bij de laatste ritzege reed ik mijn benen helemaal naar de vaantjes. Soms moest ik ook niets doen. Ik zou het niet gekund hebben zonder de andere jongens. Het zijn allemaal ritzeges in de Tour de France, je kunt de ene niet boven de andere zetten."

Hoe groot is zijn ambitie om nog zijn totaal aantal ritzeges in de Tour dit jaar op 35 te brengen? "Ik heb nog dezelfde ambitie als dertien jaar geleden", klinkt het. Maar ongetwijfeld wil hij wel zijn stempel drukken. "Iedereen wil zijn stempel drukken. Als ik de jeugd kan inspireren, zou dat mooi zijn."

KETTINGPROBLEMEN IN/NA SPRINTS

Opvallend is ook dat zijn ketting vaak eraf valt vlak na de streep. "Het is al heel mijn carrière dat mijn ketting in de sprints eraf valt. Dat heeft meer te maken met fysica, met hoe ik met de fiets rijd, dan met de fiets zelf." Opmerkelijk toch hoe goed Cav voor de dag komt terwijl hij lang niet wist dat hij de Tour ging rijden. "We zijn hier om proberen te presteren. We worden betaald om een job te doen. Je moet altijd klaar zijn."

© photonews

Klinkt waarschijnlijk makkelijker dan het is. "Het was ook niet dat er andere doelen aankwamen", nuanceert Cavendish. Over wat het verschil maakt ten opzichte van de andere sprinters, bestaat geen twijfel. "Ik heb veruit de sterkste lead-out." Nu het einde van de Tour nog halen. "Elke dag ben ik nerveus voor de tijdslimiet. We gaan proberen er zo goed mogelijk door te geraken."

COMFORTABELE VOORSPRONG IN STRIJD OM GROEN

Als dat lukt, verovert Cavendish wellicht de groene trui in Parijs. Zijn voorsprong oogt comfortabel. "Mijn hele carrière bekijk ik het al zo: eerst sprinten winnen en dan komt het groen wel. We komen nu op lastig terrein, maar wie weet sprint ik nog eens voor de zege en dan zien we wel."

Aan afzwaaien en zijn wielerpensioen nemen lijkt hij niet te denken, ook al zou hij dan kunnen stoppen op een hoogtepunt. "Ik hou van het koersen, ik ben zo blij in deze omgeving. Ik zou graag nog verder koersen. Hopelijk kan ik zo lang mogelijk doorgaan, zolang mijn lichaam het toelaat."