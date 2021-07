Offensief in Pyreneeënrit was laatste actie van Nibali in Tour de France: "Perfecte manier om topvorm te bereiken"

Na de tweede rustdag komt Vincenzo Nibali niet meer in actie in de Tour de France. De Italiaan stapt er nu al uit. Hij volgt het voorbeeld van Mathieu van der Poel en zet vroegtijdig een punt achter zijn Tour om zich goed voor te kunnen bereiden op de Olympische Spelen.

Enig verschil is uiteraard dat Van der Poel op de Spelen zal meedoen in het mountainbike en Nibali aan de start van de wegrit komt. In de etappe naar Andorra ging Nibali nog mee in de aanval. "Ik heb een andere Tour gereden dan in vorige edities, maar het was wel gelijkaardig aan die in de aanloop naar Rio in 2016", blikt de Haai van Messina terug.

EEN BOOST

Nibali is één van de renners die zich in de loop van de Tour de France beter voelde worden. "De Tour is een boost voor iedereen: je kunt je meten met de wereldtop. Ik denk dat het de perfecte manier was voor mij om de topvorm te bereiken voor Tokio."

Zijn de verwachtingen dan hooggespannen? "Het gevoel is goed, maar voor een koers als op de Olympische Spelen, moet de hele ploeg top zijn", beseft Nibali.