Olympische selectie wijzigt niet meer - Tiesj Benoot geraakt fit voor Tokio: "Het herstel verloopt naar wens"

Het komt goed met Tiesj Benoot met het oog op de Spelen. Dat wil ook zeggen dat de olympische selectie van bondscoach Sven Vanthourenhout niet meer zal wijzigen. Benoot is één van de vijf Belgische renners die deelneemt aan de wegrit in Tokio.

Vanthourenhout had Benoot opgenomen in zijn selectie voor de Olympische Spelen, maar die moest in de Tour de France opgeven vanwege de gevolgen van de valpartijen in Bretagne. In de loop van de elfde etappe stapte Benoot af. Het was dan ook de vraag wat dat zou betekenen voor de Olympische Spelen.

VLUCHT IS VOOR ZONDAGNACHT

Er hoeft niet meer gespeculeerd worden: Benoot heeft een goede training achter de rug gaat gewoon mee naar de Spelen. "Het herstel verloopt naar wens", zegt Benoot aan Belga. "Het gaat de goede kant uit. Ik neem zondagavond normaal gewoon het vliegtuig vanuit Parijs naar Tokio om 23u30."

Benoot zal samen met Remco Evenepoel, Wout van Aert, Mauri Vansevenant en Greg Van Avermaet België vertegenwoordigen in de olympische wegrit bij de mannen.