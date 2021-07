Ploeg van Patrick Lefevere gaat in 2022 door als Quick-Step Alpha Vinyl

Het is bekend onder welke naam het team van Patrick Lefevere volgend jaar in het peloton te zien zal zijn: Quick-Step Alpha Vinyl. Quick-Step zal fungeren als hoofdsponsor. Dat is voor het eerst sinds 2018. Nadien nam Deceuninck die rol over.

Union Flooring, het bedrijf achter het merk Quick-Step, zal dus ook publiciteit verwerven voor zijn Alpha Vinyl-producten via de WorldTour-ploeg. Eerder bereikte Lefevere al een akkoord met Quick-Step om tot 2027 te blijven sponsoren. Quick-Step is al jarenlang verbonden aan de ploeg van Lefevere, ofwel als hoofdsponsor of als tweede naamsponsor. Vanaf 2019 was Deceuninck de hoofdsponsor, maar dat kondigde aan zich terug te trekken uit de wielrennerij. GEEN BEVESTIGING OVER SOUDAL "We zijn heel enthousiast om verder te gaan onder de vlag van Quick-Step en Alpha Vinyl", zegt Patrick Lefevere. Die wou het overigens enkel hebben over de sponsoring van 2022. Of Soudal vanaf 2023 de ploeg ook zal sponsoren, wil hij voorlopig niet bevestigen.