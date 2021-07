Pogačar geeft geen krimp en gaat wel heel aangename rustdag beleven: "Ik was helemaal niet ongerust op laatste klim"

Het kopje van Pogačar oogt nog altijd fris. De tweede rustdag in de Tour vat de Sloveen aan met een ruime voorsprong van vijf minuten op zijn achtervolgers: er zijn slechtere situaties om in te verzeilen. In de eerste Pyreneeënrit was er op geen enkel moment sprake van onrust.

Pogačar wist vooraf uiteraard dat de tegenstand in deze rit iets moest ondernemen. "Het was een zware etappe. Zeker omdat het de laatste was in de tweede week van de Tour de France. We verwachtten aanvallen. Ineos Grenadiers legde al snel een hoog tempo op."

Dat bracht de gele trui weliswaar niet in de problemen. Op de slotklim kwamen er ook nog versnellingen van Carapaz, Vingegaard en Urán. Telkens had Pogačar een antwoord in huis. "Ik voelde me goed en was helemaal niet ongerust op de laatste klim. Ik moest gewoon de andere renners volgen en dat deed ik."

VOLDOENDE HYDRATATIE

Gelet op de weersomstandigheden was het vooral zaak om niet uit te drogen. "Mijn ploeg beschermde me uitstekend de hele dag lang. De sleutel was om voldoende te hydrateren, ik moest de hele tijd genoeg water ter beschikking hebben, en de ploegmaats zorgden daar perfect voor. Het was één van de heetste dagen in de Tour de France." Pogačar was voorts nog van plan om op de tweede rustdag eens lang uit te slapen.