Pogačar wil nog aanvallen als het kan en belooft het spel eerlijk te spelen: "Ik heb een goede opvoeding gekregen"

Een straatlengte ligt hij voor, Tadej Pogačar. Toch zijn nieuwe aanvallen van de gele trui in het vervolg van de Tour niet uitgesloten. Als het kan, want de Sloveen voelt zich toch wat vermoeid. Ook dopinginsinuaties kwamen opnieuw aan bod op zijn persbabbel.

Maar eerst het sportieve. Er staan immers nog zware etappes te wachten. "Vooral woensdag wordt het echt zwaar. Als je een slechte dag hebt, kan het lastig worden. Dat was het al op de Mont Ventoux. Het was erg warm en daar had ik wat last van."

Dat was het tot dusver moeilijkste moment van Pogačar. "Op de Mont Ventoux ben ik over mijn limiet gegaan. Jonas Vingegaard ging daar hard vooruit. Op de andere dagen volgde ik me zeer goed en kon ik iedereen goed volgen."

RUSTDAG OP GOED MOMENT

Desondanks voelt de leider in de Tour de vermoeidheid doorwegen. "De warmte heeft er al ingehakt. Ik ben toch een beetje vermoeid. Ik slaap ook niet super, maar al bij al voel ik me nog goed. Deze rustdag kwam wel op het goede moment", verzekert Pogačar.

© photonews

Vermoeid of niet, hij domineert deze Tour met een grote overmacht. En dan worden er wel eens netelige vragen over doping gesteld. "Die vragen zijn er door de geschiedenis van ht wielrennen, ik heb daar begrip voor. Maar ik ben gewoon iemand die ervan houdt om met de fiets te rijden. Ik heb een goede opvoeding gekregen.

DATA NIET VRIJGEVEN

Lees: hij zal niet valsspelen. Al betekent dat niet dat hij van plan is om al zijn data met de buitenwereld te delen. "Als je die info vrijgeeft, speelt dat in de kaart van de andere ploegen. Het is niet verstandig om die info te delen. In elk geval neemt Pogačar niet noodzakelijk genoegen met zijn huidige voorsprong. "Afgelopen week reed ik defensiever, maar als ik nog kan aanvallen, zal ik dat zeker doen."

Wie hem goede raad kan geven over de te hanteren tactiek, is Allan Peiper. Mogelijk komt de Australiër nog naar de Tour. "We hebben hem gemist", zegt Pogačar. "We hebben een goede band. Als hij komt, is dat zeker een bonus voor ons."