Sterke Konrad soleert naar ritwinst, strijd voor groen lijkt nog zeer spannend te zullen worden

Patrick Konrad heeft de 16e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Konrad was veruit de sterkste van een vluchtersgroep en trok alleen richting de finish in Saint-Gaudens. Colbrelli werd tweede, Matthews derde en een sterke Jan Bakelants achtste.

Een dag na de rustdag, een dag voor twee zware etappes in de Pyreneeën en een glooiend parcours: zelden schreeuwt een etappe zo richting de aanvalslustigen om hun kans te wagen. De eerste die een gat kon slagen was Kasper Asgreen, hij reed lange tijd alleen voor het peloton uit en kreeg dan gezelschap van Kwiatkowski en ploegmaat Cattaneo. Ze werden echter opnieuw terug gegrepen en met nog 90 kilometer te gaan ontstond dan toch de goede vlucht van de dag met Jan Bakelants, Francis Doubey en Christopher Juul-Jensen. Vanuit de achtergrond ontstond een groep met onder meer Gaudu, Bakelants, Colbrelli en Matthews. Het drietal voorop liet echter niet toe dat de achtervolgers zomaar zouden aansluiten en om zeker geen risico's te nemen, besloot Patrick Konrad om solo naar de kop van de koers te springen. Uiteindelijk kwam er dan toch een soort van samensmelting maar op de Col de Portret d'Aspet (2e cat) lukte het Konrad om iedereen eraf te schudden op 35 kilometer van de streep. Gaudu en Colbrelli gingen in duo op de achtervolging maar verloren in de afdaling en op het vlakke tijd op de sterke Oostenrijker waardoor ze werden ingelopen door de groep Bakelants. Konrad trok er zich niets meer van aan en soleerde net zoals ploegmaat Politt naar een solo-overwinning Strijd om groen Cavendish lag er al af nog voor de tussensprint, waar Matthews en Colbrelli wel punten konden sprokkelen. Bovendien werd Colbrelli tweede deze etappe, Colbrelli derde. Momenteel staat Matthews binnen de 40 punten van de groene trui en er staan nog enkele zware etappes voor de deur waar Matthews onderweg nog wel wat punten kan sprokkelen.