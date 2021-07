Valverde kopman in Tokio maar nummer 10 uit Tour mag niet mee en is boos: "Kreeg het vlak voor start Tourrit te horen"

Na deze Tour trekt Alejandro Valverde als kopman van Spanje naar Tokio. De nummer 10 uit het voorlopige klassement, Pello Bilbao, zal er niet bij zijn op de Olympische Spelen. Dat weet Bilbao ook nog maar pas en daar is die laatste niet mee opgezet.

Het kopmanschap van Valverde is logisch: de 41-jarige ancien rijdt een goed seizoen, moet op het parcours in Tokio zijn ding wel kunnen doen en vindt er omstandigheden die hem moeten liggen. Wie geen deel uitmaakt van de Spaanse selectie is Pello Bilbao. Die is nochtans bezig aan een goede Tour en staat voorlopig tiende in het klassement.

LATE COMMUNICATIE

Die laatste is daar ook nog niet lang van op de hoogte. De communicatie van de bondscoach kwam blijkbaar redelijk laat. "Ik kreeg het pas te horen vlak voor de start, een halfuur voor de start", vertelde Bilbao aan de Spaanse media na de rit naar Andorra. "Hij vertelt het te laat en dat is niet goed."

Bilbao probeerde de bondscoach naar verluidt nog te overtuigen van zijn kwaliteiten, maar het mocht niet baten. Bilgao is wel reserve voor de Olympische Spelen. Valverde, die tweede eindigde in de Tourrit naar Andorra, voert de selectie aan. Zijn ploegmaats zijn Gorka Izagirre, Ion Izagirre, Jesús Herrada en Omar Fraile.