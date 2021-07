Zestiende Touretappe doen Philippe Gilbert denken aan eigen speciaal moment én aan Fabio Casartelli

De zestiende Touretappe doet Philippe Gilbert denken aan een wielerlegende en aan een moment uit zijn eigen wielercarrière dat wel wat emoties naar boven brengt. Het Tour-peloton trekt immers naar de Portet d'Aspet, waar Gilbert ooit in een ravijn belandde.

We schrijven de Tour de France van 2018. Ook dat jaar doet de Tour de Portet d'Aspet aan. In de afdaling van de legendarische beklimming is Gilbert het slachtoffer van een horrorcrash. In een bocht verliest Phil de controle over zijn fiets, rijdt hij tegen een muurtje aan en duikt hij de ravijn in.

Met een bebloede arm klauterde Gilbert weer naar boven, trok hij zich omhoog op het muurtje en zette hij zijn weg weer verder. Gilbert bereikte die dag op karakter de aankomst, maar een dag later kwam hij niet meer aan de start. De Tour keert nu voor het eerst sinds die dag terug naar de Portet d'Aspet. "Ik hoop dat iedereen veilig en gezond blijft", schrijft hij op Twitter.

Today’s @LeTour stage takes us back to the Col de Portet-d’Aspet. It will be the first time since 2018 and I wish we all stay safe.

And like always my thoughts will go to Fabio Casartelli while passing this tragic spot in cycling history. #TdF21 #TdF2021

📷 Photo News pic.twitter.com/aIzpkL8DBp — Philippe Gilbert (@PhilippeGilbert) July 13, 2021

De afdaling van de Portet d'Aspet is ook de plek waar Fabio Casartelli in de Tour van 1995 overleed na een valpartij. "Zoals altijd zullen mijn gedachten naar Fabio Casartelli gaan bij het passeren van deze tragische plek in de wielergeschiedenis", schrijft Gilbert nog.