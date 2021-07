Campenaerts vindt selectie Evenepoel-Van Aert nog altijd logisch, al mist hij daardoor de Spelen terwijl vriendin wel gaat

Victor Campenaerts en zijn vriendin zullen mekaar moeten missen. Zij gaat wel naar de Spelen, hij niet. Evenepoel en Van Aert werden boven hem verkozen voor de tijdrit en daar deed Campenaerts geen moment moeilijk over. Ook al trekt zwemster Fanny Lecluyse straks dus zonder hem naar Tokio.

"Ik vond het erger om zélf de Spelen te missen dan om ze niet samen te kunnen doen", zegt Campenaerts daarover in HLN. "'Wat zou je liefst willen?', vroeg ploegmaat Dimitri Claeys me onlangs. 'Dat Fanny olympisch kampioen wordt of dat jij de gele trui pakt in de Tour?' 'Eerlijk?', antwoordde ik. 'Dan kies ik voor het geel'. Dimi stelde Fanny dezelfde vraag en zij koos voor goud in Tokio."

Een topsporter is een egoïst

Beiden branden ze dus nog van ambitie. "In een romantische film zou dat als een dissonante noot klinken, maar niet bij een 'real life' topsportkoppel. Een topsporter is een egoïst. Een topsportkoppel zijn twee egoïsten samen. Die perfect van elkaar begrijpen waarom ze zo zijn."

Opvallend is dat Campenaerts eigenlijk zowat zelf aangaf dat Evenepoel en Van Aert dat olympische ticket meer verdienden dan hem. "Dat is toch zo? Hoe had ik mezelf dan moeten verweren? 'Ik verdien een selectie, want ik heb België in het tijdrijden op de kaart gezet?' Fred Deburghraeve zorgde in Atlanta 1996 voor de beste Belgische zwemprestatie ooit, maar hij is er nu toch ook niet meer bij?"