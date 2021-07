Koninginnenetappe Tour de France heeft top 10 door elkaar geschud: hoe ziet het algemeen klassement er nu uit?

Vandaag stond in de Tour de France een koninginnenrit op het programma. Pogacar, Vingegaard en Carapaz maakten heel wat indruk, maar voor Rigoberto Uran was het een rit om snel te vergeten. De Colombiaan is van het podium getuimeld en is nu op de vierde plaats terug te vinden.

Door de zware etappe van vandaag in de Tour de France is het algemeen klassement een beetje door elkaar geschud. Tadej Pogacar blijft door zijn ritzege uiteraard de leider, maar door het lossen van Rigoberto Uran schuiven Jonas Vingegaard en Richard Carapaz een plaats op in het klassement. Jonas Vingegaard staat nu op 5 minuten en 39 seconden van Pogacar en Richard Carapaz volgt op 5 minuten en 43 seconden van de Sloveen. De strijd om het podium lijkt zo gestreden, want Rigoberto Uran volgt al op de vierde plaats op 7 minuten en 17 seconden van Pogacar. De top 10 van het algemeen klassement wordt verder aangevuld met Ben O'Connor, Wilco Kelderman, Enric Mas, Aleksej Loetsenko, Guillaume Martin. De Spanjaard Pello Bilbao sluit de top 10 af.