Laatste plaats in Tour de France is voorlopig voor een landgenoot: "Het is niet echt iets om trots op te zijn"

Nils Wens

Vandaag 13:10 |







Foto: © photonews

In het algemeen klassement van de Tour de France vinden we met Tim Declercq een landgenoot terug op de laatste plaats. Hij volgt al op 3 uur, 46 minuten en 39 seconden van leider Pogacar. Tim Declercq, een renner van Deceuninck-Quick-Step, vindt het niet echt een eer om het klassement van de Tour de France af te sluiten. "Ik ben hier niet voor het klassement, maar het is ook niet iets om trots op te zijn", aldus onze landgenoot bij Sporza. Toch is het voornaamste doel van Declercq om Parijs te halen. "Ik ben hier om het team zo veel mogelijk te helpen en dan probeer ik op andere momenten mijn krachten te sparen. Ik wil Parijs halen en voor mij maakt het niet op welke plaats dat is."



