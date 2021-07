Tadej Pogacar bevestigt nog maar eens en zet koninginnenrit op zijn naam, sterke Vingegaard moet tevreden zijn met tweede plaats

De koninginnenetappe in de Tour de France was er één om duimen en vingers bij af te likken. De strijd voor de ritzege ging tussen Pogacar, Vingegaard en Carapaz en het was uiteindelijk Pogacar die de zege kon binnenhalen.

De kopgroep, met Anthony Perez als laatste vluchter, werd gegrepen op de zware slotklim en dus was het uitkijken naar wanneer Tadej Pogacar zijn aanval zou plaatsen. Uiteindelijk konden enkel Vingegaard en Carapaz de Sloveense leider volgen.

Door een aanval van Carapaz in de slotkilometer moest Vingegaard even lossen, maar de Deen had een sterke comeback in huis. Hij kwam nog terug, maar op een aanval van Pogacar in de laatste meters had Vingegaard geen verhaal meer.

Tadej Pogacar zet zijn gele trui dus extra in de verf met een overwinning van de koninginnenetappe. Vingegaard werd uiteindelijk tweede en stijgt ook in het algemeen klassement naar de tweede plaats. Carapaz werd derde en Dylan Teuns was de eerste Belg op een knappe tiende plaats.