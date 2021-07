Tadej Pogacar maakt zich op voor een cruciale etappe in de Tour de France: "Het kan de zwaarste etappe van de Tour worden"

Vandaag staat de zeventiende etappe op het programma in de Tour de France, maar het is er één om duimen en vingers bij af te likken. Zo staan er twee beklimmingen van eerste categorie en een klim van buiten categorie op het programma.

In het algemeen klassement lijkt er voor de gele trui echter geen strijd meer te zijn, maar toch kan zo'n etappe zoals vandaag nog voor grote veranderingen zorgen. Tadej Pogacar beseft dat het een zware rit zal worden.

"Het was nogal een hectische dag, vooral in de finale. Maar het was goed om de benen te openen voor morgen. Ik heb de verkenningen voor de volgende twee etappes gedaan en morgen kan de zwaarste etappe van de Tour worden", legde Pogacar uit na de zestiende etappe bij zijn ploeg UAE Team Emirates.