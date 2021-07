Tadej Pogacar zeer tevreden na ritzege koninginnenetappe: "Ik heb een paar keer geprobeerd om alleen te gaan, maar Vingegaard en Carapaz waren zeer goed"

Tadej Pogacar heeft vandaag zijn gele trui nog maar eens in de verf gezet in de koninginnenetappe van de Tour de France. De Sloveen haalde het in de sprint van Vingegaard en Carapaz.

Tadej Pogacar wilde de rit van vandaag maar al te graag binnenhalen. "De ploeg werkt elke dag hard voor de gele trui. Elke dag was het goed voor ontsnappingen, dus we konden niet veel doen, maar vandaag konden we controleren en het team deed het fantastisch", aldus Pogacar na de etappe.

In de finale had de Sloveen het echter zeer lastig met Vingegaard en Carapaz. "Ik heb een paar keer geprobeerd om alleen te zijn, maar ze waren zeer goed vandaag. Enkel in de sprint was ik net iets sterker", legde Pogacar uit.

De gele trui was ook even aan het praten met Vingegaard in de finale. "Het is geen geheim. Vingegaard dacht dat Carapaz aan het bluffen was en ik dacht dat ook, dus niets speciaal. Het is een tactiek in het wielrennen. Ik heb het wiel van Carapaz kunnen houden, maar het was super hard", besluit Pogacar.