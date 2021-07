Dylan Teuns en co kregen woensdagavond Franse politie over de vloer

Bahrein-Victorious kreeg woensdagavond de Franse politie over de vloer in hun ploeghotel. "Niets speciaals", reageerde ploegleider Milan Erzen laconiek.

De Sloveen bevestigde de inval aan Cyclingnews.com. In een korte reactie drukte hij meteen alle speculaties de kop in. "Niets speciaals. De politie heeft de trainingsgegevens van onze renners opgevraagd en de teambus doorzocht. Daar bleef het bij."

Dopinggeruchten steken al enkele maanden de kop op bij Bahrein-Victorious, dat via Teuns en Mohoric al twee etappes wist te pakken in deze Tour. Ook ploegleider Milan Erzen is geen onbeschreven blad: hij werd al vaker geciteerd in het dopingschandaal Operation Aderlass. Tot harde bewijzen kwam het echter tot dusver niet.