Boonen gelooft nog hard in Philipsen: "Jasper is niet minder dan Cavendish, zijn beste kans komt op Champs-Élysées"

Net niet, was vaak het verhaal van Philipsen in deze Tour. Telkens stuitend op Cavendish. Boonen raadt Philipsen aan niet te wanhopen, want zijn beste kans komt er nog aan: de koninklijke sprint op de Champs-Élysées. Daar ziet Boonen voor hem de beste koersomstandigheden.

Zou Philipsen al gewonnnen hebben moest hij over de sprinterstrein van Cavendish beschikken? "Absoluut zeker. Twee of drie keer zelfs. Mensen onderschatten die trein enorm. Zet gelijk welke sprinter daar en die wint. Het is waanzinnig hoe goed die mannen dat doen", zegt Tom Boonen in HLN.

SUPERSLIMME CAV

De afwerker van dienst in deze Tour bij Deceuninck-Quick.Step - Mark Cavendish - heeft vooral de kwaliteit dat hij het slim aanpakt. "Zijn trein brengt hem zo dicht bij de finish en hij wacht zo lang dat er geen tijd meer is om iets goed te maken. Hij begint pas op 150 meter, terwijl de meeste sprinters op 220 meter gaan. Je kan niets meer rechtzetten, de marge is te klein. Superslim."

© photonews

Toch belooft Boonen dat Philipsen hem nog kan kloppen. "Zijn beste kans komt op de Champs-Élysées. Die finish moet hem liggen: kasseitjes, licht bergop, chaos... Jasper is niet minder dan Cavendish, ik geloof echt dat ze even sterk zijn, maar Cavendish heeft het voordeel dat hij als eerste kan beginnen. Op de Champs-Élysées is dat niet zeker."

TWEE AANKOMSTEN IN PARIJS

Boonen legt uit hoe dat komt. "Daar zijn eigenlijk twee aankomsten. Eén aan de laatste bocht, op 700 meter van de streep, en één aan de finish zelf. Ik zeg niet dat ze fouten gaan maken bij Deceuninck-Quick.Step, maar de kans is groter dat je je daar vergaloppeert. Daar is nog meer chaos dan in andere sprints."