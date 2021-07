Hou Brent Van Moer maar in de gaten in negentiende Touretappe: "Een laatste kans voor jongens als ik"

Brent Van Moer doet het in zijn eerste Tour de France meer dan behoorlijk. Behoort een etappezege nog tot de mogelijkheden voor hem? Dan zou de negentiende rit het moment van de waarheid moeten zijn. Dat geldt overigens nog voor een pak renners in het peloton.

Door zijn ritzege in de Dauphiné heeft Brent Van Moer zich echt wel op de kaart gezet. Sindsdien weten zijn collega's in het peloton hoeveel moeite ze moeten doen als ze hem willen terughalen. Voor hem persoonlijk deed het dubbel zoveel deugd omdat hij een kleine week voordien nog verkeerd reed in de slotkilometer in de Ronde van Limburg, terwijl hij daar ook op weg leek naar de zege.

In de Tour was Van Moer er in Valence al eens dichtbij. In de laatste tweehonderd meter kwam het peloton er nog over. In Le Creusot en Nîmes was hij al goed voor een top tien. Ook voor aanvang van de negentiende rit leek Van Moer alvast zeer gemotiveerd. "Het is een laatste kans voor jongens als ik", beseft de hardrijder van Lotto Soudal.

Over zijn intenties hoeft dus niet getwijfeld worden: als het enigszins kan, trekt hij de kaart van de aanval. "Ik hoop zeker om in de ontsnapping te zitten", kondigt Van Moer aan.