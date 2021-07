Intermarché-Wanty-Gobert brengt in Tour de France hulde aan slachtoffers overstromingen: "Tragische gebeurtenissen"

De wateroverlast in België en in onze buurlanden beroert ook Intermarché-Wanty-Gobert. In de Tour zal de Belgische wielerformatie eer betuigen aan alle slachtoffers van de overstromingen. De renners zullen een zwarte rouwband dragen.

Het is niet onlogisch dat net Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux zich betrokken voelt. Veel van de partners van de ploeg zijn gevestigd in Wallonië en in de provincie Luik. Net in die regio zijn de mensen er erg aan toe en hebben de overstromingen ook een dodelijke tol geëist.

"Van hieruit, op de wegen van de Tour de France, zijn we uiteraard zeer begaan met de tragische gebeurtenissen die zich de afgelopen dagen in België hebben afgespeeld", zegt CEO Jean-François Bourlart. "Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers en wij betuigen ons medeleven aan de familieleden van de overledenen."

STEUN BETUIGEN

Voor de mensen die nu nog terug moeten naar hun huis, waar in sommige gevallen niets van overschiet, begint de ellende nog maar pas. "Wij willen ook onze steun betuigen aan allen die in de komende dagen moeten herstellen van deze verschrikkelijke ramp, vooral in Wallonië en de provincie Luik, die de bakermat zijn van ons team, onze partners en van de wielersport."