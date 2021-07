Mark Cavendish heeft bergen overleefd: "Tourmalet is voor mij ergste beklimming in Tour de France, ik veracht die klim"

Gemakkelijk was het niet, maar Mark Cavendish heeft de bergen in de Tour de France overleefd. In de achttiende rit stonden er met de Tourmalet en Luz Ardiden nog twee zware beklimmingen op het programma. Vooral de Tourmalet kroop in de benen.

"We hadden er gemakkelijker kunnen doorgeraken dan het was", zei Cavendish aan de aankomst. "Op de kleine gecategoriseerde klimmetjes was het al lastig. BikeExchange reed vol door in aanloop naar de tussensprint. Daar heb ik mijn beste kruit al verschoten."

Op dat moment moesten de echte bergen in de achttiende etappe er nog aankomen. "De Tourmalet is voor mij de ergste beklimming in de Tour de France. Ik weet niet hoeveel keer ik 'm al beklommen heb, tien keer misschien. Ik veracht die klim."

EMOTIONEEL

Het liep echter allemaal goed af: verschillende ploegmaats stonden Cav bij en aan de aankomst had hij nog zes minuten over ten opzichte van de tijdslimiet. "Ik ben zo dankbaar. Het was emotioneel aan de finish. Het lijkt er op dat alle obstakels op weg naar Parijs achter de rug zijn."

Op de derdelaatste dag zou het in Libourne ook nog tot een massasprint kunnen komen. Is dat ook wat Cavendish verwacht? "Ik weet het niet. Ik zou graag proberen te sprinten, maar na 200 kilometer zal het moeilijk worden."